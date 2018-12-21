華為危機︰國際銀行收緊金融服務！

近期被美國及其它國家以國家安全風險為由遭「圍堵」的華為，面臨另一重大風險。《華爾街日報》引述消息人士報道，滙豐銀行及渣打銀行，在認定與華為往來風險過高後，決定不再對該公司提供任何新的銀行服務或資金。



據透露，滙豐去年已停止與華為合作，原因是美國聯邦法院指定派駐在該銀行的監察員，發現華為2016年一些可疑的交易記錄，並向美國檢察官報告。渣打銀行則是在今年媒體報道美國司法部對華為展開調查後決定停止提供服務。



消息又指，花旗集團目前仍繼續在海外，例如墨西哥、巴基斯坦及孟加拉等國，對華為提供日常的銀行服務，但對新的銀行業務將予以審查，並密切關注美國政府對華為的調查進展。



另外，據報高盛集團在2013年曾考慮對華為提供融資，但最終決定放棄，部分原因是高盛高管收到了來自美國財政部的負面反饋。



其它曾為華為公司提供資金或服務的銀行，包括摩根大通及ING Groep NV等則拒絕評論是否會與華為進行新的銀行業務。



華為發言人拒絕評論該公司的銀行關係。



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