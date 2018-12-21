亞洲股市：日股曾挫逾200點　日產跌逾2%

亞洲主要股市跟隨外圍下跌，日本日經225指數早段曾挫209點或1.03%，低見20,183點，其後跌幅收窄，最新報20,307點，跌85點或0.42%。



日產跌逾2%。外媒報道，公司將在墨西哥解僱1,000名工人。



工程服務供應商Shinko Plantech升逾1%，公司計劃以股票交易方式收購JX Engineering。



Coca-Cola Bottlers Japan計劃由明年4月起，將飲料價格提高6至10%，股價漲逾9%。



南韓首爾綜合指數跌7點或0.35%，報2,052點。三星電子跌0.52%，消息指公司將於明年1月初展示醫用可穿戴式機械。



澳洲悉尼普通股指數亦跌16點或0.3%，報5,557點。Morningstar上調Domain Holdings Australia至「買入」評級，惟該股跌逾2%。

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