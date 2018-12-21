全球經貿戰︰WTO戰火升級　歐盟擴大對中國強制技術轉讓申訴

外電報道，歐盟助力美國，就強制技術轉讓在世界貿易組織(WTO)擴大了對中國提出的申訴。歐盟委員會發布電郵聲明稱，鑒於進一步研究發現，中國的投資審批和對外國企業智慧財產權的保護措施與公認的多邊規則「不兼容」，於是採取了這一舉措。



世貿周一(17日)對美國貿易政策進行審查期間，美國貿易副代表Dennis Shea亦指摘中國的貿易體制與世貿組織規則「不兼容」；並指WTO不具備很好的條件來處理由中國構成的根本挑戰。



歐盟委員會稱，歐盟在最新修訂後的世貿組織申訴中，對中國電動汽車、農作物種子和各行業合資公司投資審批相關法律提出挑戰；委員會表示，中國的法規「對在中國運營的公司施加業績要求，限制外國公司在投資和技術轉讓方面的經濟和合約自由」。



歐盟貿易主管Cecilia Malmstrom表示，不能容忍歐盟公司必須放棄寶貴的技術，作為在中國投資的代價，這顯然違背了中國加入世貿組織時承諾遵守的規則。



歐盟支持美國遏制「不公平」的中國投資規則，同時歐盟也批評美國總統特朗普的「美國優先」戰略和保護主義傾向。



與此同時，美國紐約聯邦檢察機關指控兩名中國公民協同中國國安部，在美國及其他多國大範圍開展黑客行動，竊取智慧財產權和其他數據，歷時超過10年。45家美國企業和政府機構的計算機被侵入。



美國國務卿蓬佩奧表示，中國黑客對美國和全球公司的經濟競爭力構成了非常現實的威脅，美國將繼續追究惡意行為的責任。



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