A股快報：滬綜指全日跌20點　按周挫近3%

內地股市偏軟，至下午國務院金融委稱，注意到網上關於中央經濟工作會議決定不減稅不降費等傳聞，這與事實相反，A股尾市跌幅收窄。



滬綜指低開9點後一度跌穿2,500點關，曾挫37點低見2,498點，收市跌20點或0.79%，報2,516點，為10月底以來新低；深成指跌88點或1.2%，報7,337點；滬深300指跌38點或1.24%，報3,029點；創業板指跌7點或0.61%，報1,270點。



滬指成交1,013.61億元人民幣(下同)，深指成交1,348.9億元。滬股通餘額512.51億元，淨流入逾7億元；深股通餘額526.01億元，淨流出逾6億元。



板塊方面，陶瓷股挫逾4%；醫療器械及水泥股跌逾2%；開發區、物資外貿、金融、家具及房地產股亦跌逾1%。



電子競技股炒上，中青寶、遊久遊戲及遊族網絡漲停；完美世界升逾6%；電魂網絡升逾5%。中宣部出版局副局長馮士新透露，首批部分遊戲已經完成審核，在抓緊核發版號，申報遊戲存量比較大，消化需要一段時間。



體育股上揚，中體產業漲停；萊茵體育升逾4%；當代明誠及及雷曼股份升逾2%。國務院辦公廳印發關於加快發展體育競賽表演產業的指導意見，指至2025年，體育競賽表演產業總規模達到2萬億元，基本形成產品豐富、結構合理、基礎紮實、發展均衡的體育競賽表演產業體系。



上海萊士開市跌逾9%後迅速倒升，收市升3.08%，報7.02元。公司自12月7日起復牌後，截至周四(20日)已錄得10個跌停版，累計跌幅高達65.11%，總市值較復牌前大幅縮水約600億元。



新興裝備升逾1%，國海證券給予其「買入」的初始評級。



中油工程升0.78%，公司與中石油簽署32.4億元深圳LNG接收站工程合同。



聯建光電升逾1%，公司因信息披露違規受行政處罰。



中交建跌0.51%，其子公司擬認購關聯方綠城中國控股的5億美元私募債。



滬深300股指期貨下跌，2018年12月跌52點，報3,016點，涉13,941手；2019年1月跌34點，報3,034點，涉51,259手；3月跌36點，報3,038點，涉7,311手；6月跌37點，報3,038點，涉1,721手。



全周計，滬綜指累跌77點或2.99%；深成指累跌292點或3.83%；滬深300指挫136點或4.31%；創業板指跌40點或3.06%。



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