軟銀願景基金160億美元收購WeWork計劃　遭中東兩大股東反對

外媒報道，軟銀CEO孫正義計劃透過軟銀願景基金以160億美元，收購美國共享辦公空間提供商WeWork大部分股權，遭願景基金的主要支持者沙特阿拉伯PIF和阿聯酋主權財富基金Mubadala Investment反對，主要是憂據WeWork的估值過高，以及經濟低迷下的潛在投資風險。



報道指，孫正義意欲交易在明年初進行，並開展商討，不過在主要投資者反對下，他將不得不尋找其他資金。



去年，軟銀按照200億美元的估值，出資44億美元收購了WeWork近1/5股份，之後軟銀願景基金成為了該公司的主要投資者。其後軟銀又注資40億美元，其中30億美元是按450億美元估值的追加投資。這使得WeWork估值達到360億美元，而軟銀及其附屬機構在該公司的總投資額已經超過240億美元。



PIF及Mubadala是規模1,000億美元軟銀願景基金的主要資金支持者，意味對於一些投資項目持有效否決權。



據報，軟銀目前已經債台高築，截至9月30日，債務規模接近18萬億日圓，約1.2萬億港元。

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