新股專輯：萬咖壹聯潛水15%　濟豐包裝守招股價

周五有兩隻新股掛牌，萬咖壹聯(01762)早段炒高3.9%後回落，低見2.99港元；收報3元，較招股價3.56元低15.7%，全日成交2,189萬元，每手帳面蝕560元。



濟豐包裝(01820)甫開市即潛水，報3.51元，較招股價3.98元低11.8%，之後表現反覆，尾市跌落3.49元全日低位後彈上4.04元；收報3.98元，企招股價，成交1,952萬元。



內地人工智能商業化平台萬咖壹聯創辦人、主席兼首席執行官高弟男表示，市場關注5G發展，認為這是更先進的移動互聯網平台，相信將會是萬物互聯的智能世界，改變人類生活及行為，市場增長潛力巨大。



他又指，公司定位為構建人工智能商業化的服務平台，在5G產業鏈可有助各行業提升商業化變現能力。被問及有沒有其他收購目標時，他指，將根據公司業務發展需要決定，會保持關注。



內地瓦楞紙包裝供應商濟豐包裝董事會主席兼執行董事鄭顯俊表示，內地人工成本不斷上漲，但公司廠房自動化程度高，有關成本已得到很好控制。



鄭又指，公司業務包括生產瓦楞紙箱及紙板，紙箱價格及毛利較高，未來會繼續專注生產紙箱，但強調紙板生產仍會維持一定比例。



他續稱，紙價今年轉趨穩定，相信不會再出現過去兩年大幅波動。



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