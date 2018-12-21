【即市分析】盤點股民10大愛股　邊隻最硬淨？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：距離2019年尚有10天，今日就同大家睇睇「東網Money18」年初至今最多點擊率的10隻股份表現，或者可從中得到明年投資靈感！



首先總結一下今年港股表現，在中美貿易戰陰霾之下，中港股市齊齊由「牛」轉「熊」，恒指由1月底高位33,484點，反覆跌至10月低位24,540點方見回穩，期內累積跌幅達8,944點或26.7%，如無意外，今年將在此高低區間之內完成結算。



環球金融市場持續震盪，就連一直強勢的美股，末季亦由高位反覆回落。確認「收水」的歐洲股市更加唔使講，近日觸及兩年新低。股民愛股表現又如何？



由附表所見，最多瀏覽量(數據截至12月19日)的大部分是藍籌股，排首位的當然係一代「股王」騰訊控股(00700)。受大股東減持、內地加強遊戲市場監管等負面因素拖累，其股價由年初高位476.6元，落到去251.4元，最多累跌47%。近月在季績支持下，才輾轉重返300元關口樓上。近日有傳內地網絡遊戲恢復審批，若屬實當然有利騰訊股價，但全球科技股氣氛轉差，料該股難復去年強勢，料短期主要波幅介乎280至320元。



至於大笨象滙豐控股(00005)，一向得到「食息」一族歡心。該股曾於10月被對沖基金沽空，股價一度逼近60元大關之際，散戶又再築起「血肉長城」護盤，加上北水持續買貨支持，以及季績理想，最終成功擊敗「空軍」，股價亦由低位反彈。只是，近期市場又開始憂慮環球經濟轉差，該股股價升至100天線68元關口見遇阻回落，未能再做「小飛象」！



另外，高息的中資金融股亦是股民高度關注的股類，建設銀行(00939)、中國平安保險(02318)、中國銀行(03988)及工商銀行(01398)齊齊打入今年十大點撃榜。雖然A股今年表現遜色，但中資金融股表現唔算太差。截至周四止，年初至今跌幅介乎11至13%，跑贏同期恒指累跌14%。



不過，日前人行向小微企及民企「定向減息」，市場憂慮此舉對銀行經營造成一定壓力，相信內銀股短線有機會再受壓，宜待喘穩再作部署。



十大點擊個股中，年內表現最差的非吉利汽車(00175)莫屬，股價年初至今累跌近半。隨着內地放寬行業外資股比限制，以及降低汽車進口關稅，相信車企未來經營環境將更加困難，除非有國策出台支持行業發展，否則吉汽股價至今仍難言見底。



同病相憐的還有舜宇光學(02382)，股價年初尚算穩健，6月更創出174.9元的上市高位，但其後市場對智能手機行業的增長前景轉差，加上其業績唔配合，股價由高位持續回落，現價再逼近52周低位61.45元，惟往績市盈率仍有20倍唔算平，估值仍有下調空間，似乎未到撈底時候。



再睇吓今年表現大上大落的人氣股香港交易所(00388)，首季股價衝上306元，之後反覆回落，一度低見195.6元。近兩個月反彈，收復部分失地。以周四(20日)收市價227.6元計，較去年底股價239.8元跌幅僅5%，算是跑贏大市及大部分藍籌股。走勢上，現時上方阻力主要在250天線245元，支持位則在50天及100天線約221元，短線呈區間上落。

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