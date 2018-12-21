啟德地截標：地政總署共接獲6份標書

地政總署公布，今日(12月21日)中午截標的啟德第4B區2號地盤項目，共接獲6份標書。



【12:04】啟德地截標：至少錄得6份標書

啟德第4B區2號地盤已截標，現場所見，至少錄得6份標書，包括嘉華國際(00173)、長實(01113)、新鴻基地產(00016)、華懋集團獨資、中國海外發展(00688)，以及由恒基地產(00012)、會德豐地產、帝國集團及新世界發展(00017)合資入標。



華懋集團助理發展經理吳國廷表示，是次出價已考慮加息因素，亦會參考上月兩幅跑道地皮的成交價及同區新盤最新銷情。



該地皮樓面提供約59.4萬方呎，市場估值約77.2億至92.1億港元，樓面呎價則約1.3萬至1.55萬元。據賣地章程資料，項目建築物高度限制為主水平基準以上110米，須於2024年9月底前完成。



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