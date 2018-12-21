美股隊長不建議投資者追沽　明年首季宜持現金

美股隔晚大跌，有「美股隊長」之稱的美股投資者吳瑞麟認為，美股今次是補跌番早前新興市場的跌勢。



他表示，今年最後跌的三項資產是石油、美股、美國高息企業債，其中，美股現在進入斬倉潮，大型基金好像每日都要沽出一定數量的股票，導致美股在成交配合下大跌。雖然美股短線已超賣，但有機會未跌完，惟也不建議投資者追沽，因預期在周五期指期權結算後，投資者等年尾收爐，成交會減少。



他預期，全球風險資產在第1季依然極度不看好，最好持有現金，又或留意避險工具如中長期美國國庫債券。另一邊廂，港股亦勢危，因每逢農曆新年臨近，內地水緊，對未來一兩個月有美元債券到期的內房有影響。



他憂慮明年初有大型民企內房出現債券違約是高概率的事件，一旦出現將大大打擊市場投資信心，建議大家做好風險管理。

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