港股格局：姚浩然料下試二萬五關

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股跌勢未止，納指更有步入「熊市」的嫌疑，加上聯儲局明年將繼續縮減資產負債表，預期會對市場及整體資產價格造成影響，同時拖累美股表現。



他認為受外圍因素持續困擾，港股短期有機會進一步下試25,000點至25,200點水平。並提醒投資者應留意歐洲央行將於今月結束買債，市場流動性料將進一步收縮，港股走勢將持續向下。



手機設備股方面，出貨量持續下跌，加上新款手機功能未見「突破」，對行業整體毛利方面構成壓力。他預期，行業須待5G技術到位，才能扭轉現時的弱勢。



至於石油股方面，市場仍然關注環球經濟步入衰退，將令原油需求減少，故油股現時反彈機會不大，投資者若要入市，亦應嚴守注碼及設定止蝕位。



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