美國槓桿貸款基金流出續創歷史紀錄

據理柏(Lipper)數據，美國槓桿貸款基金在12月19日當周有33億美元淨流出，續創最大資金流出紀錄，這已是連續第5周資金流出。在12月12日當周就出現創紀錄的25.3億美元資金流出。



美股從10月便開啟了不定期大拋售模式，一浪接一浪震盪下行連同油價暴跌引發信貸市場的資產價格下滑；投資者購買桿槓貸款的興趣和動力持續流失。



分析預期，如果明年美國經濟增長不及預期，槓桿貸款市場的資產價格表現將更加糟糕。



經過重新包裝的高槓桿貸款組成主要為抵押貸款證券化產品(CLO)，在今年大部分時間一直處於供不應求的狀態，讓高槓桿貸款的風險不斷累積；隨着最近市場波動加劇，CLO的需求已經大幅減少，一些投資者甚至開始拋售CLO。



聯博資產管理公司固定收益主管Gershon Distenfeld表示，資金撤出量佔市場規模2至3%已經十分可怕，如果這個比例上升至10%，甚至15%，情況持續惡化，可能會看到一些開放式基金會出現流動性問題。



而且槓桿貸款交易的結算期可能接近3到4周，在這段結算時間內，市場的任何風吹草動都能讓槓桿貸款的價格跌得更低，投資者的交易風險變得更大。



不過，安聯投資收入與增長基金團隊負責人Brit Stickney認為，雖然貸款的槓桿水平有所上升，但目前的利率還沒威脅到債務人的償債能力，因此槓桿貸款目前不太可能引發系統性風險。



根據穆迪公司提供的數據，槓槓貸款違約回收率平均在70-80%以上，有相當的一部分回收率為100%。



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