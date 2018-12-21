【專家樓評】張聖典：明年新盤供應多　二手樓勢捱打

東網的讀者，大家好！筆者在此預祝大家聖誕快樂、新年進步！



據數據顯示，2018年二手住宅買賣成交表現，截至11月共錄得大約4萬宗，對比2017年同期3.9萬宗，有輕微上升。



不過，成交數量實際上在2018年下半年開始出現下跌的情況。由上半年平均每月大約4千宗逐步跌至11月的大約2千宗，二手樓價個別亦見有大約10%至15%的下調。



雖然二手樓價有下跌情況，從而帶動不少買家睇樓，但二手交投量相信在未來數月都不會大幅顯著上升。筆者估計，主要原因是由於經濟上的客觀環境及不明朗因素的出現，如美國加息、中美貿易戰持續，經濟增長放緩等。



在種種因素的影響下，相信現時部分市場上的買家都會預期樓市仍有機會繼續下調，從而在入市方面採取觀望的態度，可能進一步令樓市進入鞏固和調整的狀況。



在2019年，靠過往政府大力的推地的努力，預計一手住宅供應可達到每年超過2萬伙的水平。由於地產發展商在銷售、提供優惠、財力及掌握市場資訊方面都較二手業主優勝，相信2019年的住宅市場方面亦會由一手交易主導。



近期觀塘新盤凱滙，首輪及第二輪的銷售成績十分理想，反映市場上的購買力及剛性需求依然非常強勁，同時亦印證筆者認為未來至少短期內的住宅市場仍會由一手主導的看法。



對此，筆者奉勸如有二手業主希望放售物業，應更積極主動掌握市場資訊，甚至考慮擴大議價空間或延長成交期，才能盡量與一手樓盤抗衡。



普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：



新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/