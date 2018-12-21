人民幣Hibor：隔夜息1.62厘　CNH企6.89

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息跌至1.62厘，1星期拆息為2.49厘，2星期至6個月拆息報2.79至3.57厘，而12個月拆息跌至3.829厘。



21/12/2018

隔夜 1.62567厘

1星期 2.49533厘

2星期 2.79567厘

1個月 3.06000厘

2個月 3.25067厘

3個月 3.42833厘

6個月 3.57067厘

12個月 3.82933厘



20/12/2018

隔夜 1.64767厘

1星期 2.76333厘

2星期 2.97733厘

1個月 3.09167厘

2個月 3.30667厘

3個月 3.50600厘

6個月 3.70600厘

12個月 3.89733厘



亞洲市，離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.8868至6.8977上落，最新報6.8955。在岸人民幣(CNY)亦於6.8804至6.8972上落，最新報6.8899。



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