【午市重點睇】圓匯低企111.2　金價守1260關

●亞洲市美匯指數稍回升至96.4水平；圓匯企111.2；歐元兌美元報1.144；英鎊報1.265。港匯報7.826。離岸人民幣(CNH)企6.89。金價守1,260美元，布油報55.06美元，紐油報46.54美元。



●恒生指數半日跌53點或0.21%，報25,570點，騰訊倒升3.85%。http://bit.ly/2GI8nia

-中宣部已審核首批部分遊戲，騰訊急彈。http://bit.ly/2UWOc3g

-中遠海能跌3%，董事總經理台灣墮樓亡。http://bit.ly/2A8DE8m

-新股萬咖壹聯及濟豐包裝掛牌齊潛水。http://bit.ly/2QKRl7Y

-新股君實生物每股定價19.38元。http://bit.ly/2SdhYix



●【即市分析】

-騰訊年尾博一轉未嘗不可。http://bit.ly/2PTa8sa

-盤點股民10大愛股，邊隻最硬淨？http://bit.ly/2Gz1BLQ

-中石油跌勢難扭轉。http://bit.ly/2EGpQ8X



●A股快報：滬綜指半日收市跌1%或25點，報2,510點。http://bit.ly/2A9GyJX



●亞洲股市：日股中段跌約200點。http://bit.ly/2Gw8IVj



●啟德地截標：華懋集團獨資入標。http://bit.ly/2GI97ns



●人民幣中間價升111點子，CNH企6.89。http://bit.ly/2BypXzC

-人民幣Shibor：隔夜息跌至2.486厘。http://bit.ly/2V1ADzp



●港元拆息︰隔夜息升上1.3厘水平。http://bit.ly/2T0A9If



●人行逆回購500億，本周淨投放6000億。http://bit.ly/2R87hAt



●全球經貿戰︰WTO戰火升級，歐盟擴大對中國強制技術轉讓申訴。

http://bit.ly/2SeygYe



●全球經貿戰：傳中國或聖誕節前再買美國大豆。http://bit.ly/2GwLbDJ



●美國槓桿貸款基金流出續創歷史紀錄！http://bit.ly/2UY5f4Y



●商務部：對澳洲進口大麥進行反補貼立案調查。http://bit.ly/2EIKCFb



●華為危機︰國際銀行收緊金融服務！http://bit.ly/2rPRB6y



●日本央行持有43%日本國債。http://bit.ly/2rQqsAE



●日本11月核心CPI按年升0.9%。http://bit.ly/2Acnhrp



●比特幣飆1成，重上4100美元關。http://bit.ly/2R93NxC



●軟銀願景基金160億美元收購WeWork計劃，遭中東兩大股東反對。http://bit.ly/2BBejUn



●ofo及創辦人戴威被限制消費。http://bit.ly/2Ly3oQg



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