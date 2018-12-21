【瑞銀推介】避險情緒加劇　留意領展認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：市場擔心美國將對中國實施更嚴厲的國安法，市場的避險情緒加劇，美元兌日元跌穿112大關，而日經亦下試20,300點水平。臨近聖誕節假期，市場交投亦較之前淡靜，成交額下跌。



市況不明朗，穩定收息的防守性股份有機會突圍，當中領展房產基金在本月中曾創高位，雖然近日有所回調，但仍守在高位附近，以及由10月底開始形成的上升軌之上。



如投資者看好領展，可留意認購證(16240)，行使價81.88港元，2019年6月到期，有效槓桿約7.2倍。



另外現貨金亦重上1,260美元附近，SPDR金ETF則主要在920港元之上徘徊，如投資者看好，可留意認購證(14274)，行使價968.88元，2019年6月到期，有效槓桿約6.9倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2018。版權所有。



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