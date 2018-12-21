樓價UPDATES：睇淡後市　業主止賺沽貨

樓市前景不明朗，陸續有看淡後市的業主急急出貨，減價止賺套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



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香港區



●跑馬地慧莉苑中層B室，實用面積約592方呎，三房連套房間隔，近日以1,200萬港元獲買家承接，實用呎價約20,270元。原業主持貨9年轉手，帳面獲利505萬元。



●薄扶林貝沙灣6期7座高層A室，實用面積1,119方呎，三房連主人套房，以3,700萬元易手，實用呎價33,065元。原業主持貨6年沽出，帳面獲利1,270萬元。



●鰂漁涌鯉景灣怡坤閣高層F室，實用面積498方呎，原則兩房間隔，現改為一房，以每月2.08萬元租出，實用呎租41.8元。



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九龍區



●將軍澳居屋富康花園3座中高層K室，實用面積592方呎，三房間隔，以第二市場價562萬元易手，實用呎價9,493元。原業主持貨20年多沽貨，升值逾2.5倍。



●將軍澳都會駅2期城中駅9座低層D室，實用面積約513方呎，兩房間隔，原以800萬元放售，至近日以約760萬元獲承接，減幅達5%，實用呎價約14,815元。原業主持貨12年轉手，升值逾2倍。



●荔枝角美孚新邨5期蘭秀道12號中層B室，實用面積507方呎，兩房間隔，10月底以830萬元交吉放售，累減90萬元後，以740萬元沽出，實用呎價14,596元。原業主持貨11年沽貨，升值逾2.1倍。



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新界區



●馬鞍山迎海1期1座中層F室，實用面積548方呎，兩房間隔，以每月2.1萬元租出，實用呎租38.3元。



●粉嶺中心F座高層8室，實用面積368方呎，兩房間隔，以452萬元易手，實用呎價12,283元。原業主持貨約7年，單位升值約120%。



●天水圍嘉湖山莊樂湖居12座中層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，以468萬元沽出，實用呎價10,423 元。原業主持貨3年轉手，帳面獲利115.5萬元。



●青衣灝景灣12月錄得2宗買賣，最新成交為2座中層G室，實用面積826方呎，三房連主人套房間隔，成交價1,383萬元，實用呎價16,743元。



●東涌藍天海岸6座低層C室，實用面積896方呎，三房連主人套房間隔，剛以978萬元易手，實用呎價10,915元。原業主持貨8年沽貨，帳面獲利490萬元。



●沙田河畔花園C座低層8室，實用面積242方呎，兩房間隔，議價後以428萬元沽出，實用呎價17,686元。原業主持貨19年易手，帳面獲利約320萬元，升值約3倍。



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