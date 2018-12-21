滙豐推商用版PayMe　首3個月免手續費

滙豐銀行旗下個人對個人(P2P)轉帳平台PayMe，正式推出商用版「PayMe for Business」，供中小微商戶用作手機收款的渠道，勢硬撼內地兩大龍頭掃二維碼(QR Code)支付商，有望最快於2019年年初正式投入服務。



過往個人版的PayMe只限於市民個人之間互相轉帳，雖然市面上不少小商戶聲稱可提供PayMe付款服務，但實際上將電子錢包內餘額轉帳至銀行戶口每月限額為3萬元，每年為10萬元。導致有部分店主的款項被迫「鎖死」於錢包內，無法轉至銀行戶口。



新推出的商用版可供商戶利用手機程式，即時收款、瀏覽交易紀錄及處理退款。而消費者同樣透過掃描商戶二維碼及輸入金額，便完成付款。



惟需注意是，有別於個人用戶版，商用版PayMe將會徵收店主交易額1.5%手續費，但剛登記首3個月是免費。而首階段只適用於滙豐銀行中小企客戶。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm