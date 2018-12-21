【專家樓評】陳坤興：明年新盤搶攻 　銷情勢勝今年

縱使樓市整固期仍然持續，二手交投仍然偏淡，但整體新盤市場受凱匯推售刺激，12月新盤銷情明顯回升。而截止目前為止，本月至今一手銷售已達至1,000宗水平，較上月不足400伙，彈升1.5倍。



不過整體而言，今年全年新盤銷售仍較去年顯著回落，截止目前為止，今年一手新盤銷量約達1.5萬伙，較去年全年18,125伙減少17%。



今年新盤銷售減少，主要受樓市整固期開始，發展商推盤明顯較去年減少，不過隨着未來供應增加，以至整體新盤貨尾量亦已回升至1.3萬伙以上。



再者，預期來年可供推售新盤亦達3萬伙以上，新盤供應增加以至整體貨尾量增加。筆者相信來年新盤市場仍會保持熱鬧，整體一手銷情應較今年有所回升；並期望隨着一手回升，亦可有助帶動二手市場復甦。



Q房網香港董事總經理陳坤興



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