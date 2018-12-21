【瑞通推介】騰訊大拗腰反彈　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局預期加息步伐放慢，引發投資者對經濟前景的憂慮。道指隔晚盤中最多跌679點，收報22,859點，跌464點或1.99%。



恒指周四(20日)曾創1個月低位，尾市跌幅收窄，重返25,600點。周五(21日)早段曾跌逾300點，回至25,300點之水平，其後跌幅收窄至100點，向上阻力繼續留意50天線(25,896點)，支持下移至25,000點。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾1.2億港元，至於淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.3億元，反映投資者預期大市將出現技術性反彈。



騰訊控股連日窄幅上落，儘管周四一度跌穿300元關，但很快重返300至305元區間內。2018年中國遊戲產業年會召開，中宣部出版局副局長馮士新在會上表示，首批送審遊戲已經完成審核。周五該股曾跌至300元之下，低見297元，其後當消息傳出，即市出現大拗腰反彈，由即日低位計，最多反彈近6%。其好倉周四錄逾1,200萬元資金淨流入，5日累計淨流入逾1.5億元。



帶量採購新政策令採購藥價急降，醫藥股12月大幅調整。截至周四，石藥集團股價月內累瀉31%，並再創52周低位，即市低見10.68元。同時，股份亦是周四最多北水沽盤的股份，沽出金額1.16億元。周四有逾120萬元資金淨流入其好倉，5日累計淨流入逾700萬元。



有大行估計直至明年第3季，內地水泥價格依然維持下行趨勢。母企獲確定為國有資本投資公司試點企業的中國建材，周四挫逾4%，盤中更一度跌穿5.3元。周五早段股份曾續挫逾3%失守5.2元，創52周低位，下試5元支持，反彈先看10天線(5.6元)。其好倉周四錄逾30萬元資金淨流出，5日累計淨流出約13萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購證(11141)，行使價27,500點，2019年2月到期，實際槓桿19.4倍。貼價、中短期沽證(13901)，行使價24,800點，2019年3月到期，實際槓桿11.2倍



騰訊輕微價外、中年期購證(13347)，行使價330元，2019年7月到期，實際槓桿6.3倍。輕微價外、中短期沽證(11763)，行使價279.6元，2019年4月到期，實際槓桿6.8倍。



石藥價外、中年期購證(16673)，行使價13元，2019年9月到期，實際槓桿3.1倍。



中國建材價外、中短期購證(28790)，行使價6.68元，2019年5月到期，實際槓桿4.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(65738)，收回價及行使價24,900點，槓桿比率39.7倍。N類熊證(67037)，收回價及行使價26,000點，槓桿比率36.8倍。



騰訊牛證(62245)，收回價295.1元，槓桿比率16.3倍。熊證(60995)，收回價329.9元，槓桿比率9.4倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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