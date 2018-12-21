【即市分析】美國加息近尾聲　港銀行股何去何從？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：美國聯儲局日前一如預期加息25點子，但就將明年加息預期也由3次改為2次。香港銀行未有跟隨加息，市場分析認為對明年港銀淨息差擴張有輕微的正面影響，相關股份今早(周五)普遍逆市向上，滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)分別升0.8%及0.3%，中國銀行(02388)則跌0.5%報29.05元。



大行花旗認為，最優惠利率未有上調，可推高中銀每股盈利1%，對恒生每股盈利預測之正面因素為2%，惟相關影響料被其他因而抵銷，故將中銀目標價由37元降至36.4元，維持「買入」評級。至於恒生則目標價維持195元不變，評級「中性」。



中金日前報告亦指，中美貿易戰前景仍未明朗，或令樓市進入下跌周期，加上銀行業價格競爭，將令淨息差擴闊轉慢，而信貸成本上升，亦不利銀行股。本地銀行股首選仍是中銀，重申「推薦」評級，目標價43元。同時維持恒生「持有」評級，目標價165元。



由此可見，市場對銀行股中長線前景仍然偏淡。走勢上，滙控近兩個月由低位反彈，惟升至100日線約68元水平現明顯阻力，在未升穿該水平前難言轉勢。至於恒生近月主要在174至187元低位徘徊，近日趨勢轉下，短線有機再考驗174元的52周低位承接。至於中銀亦持續於低位徘徊，短線若未能失守28.5元的52周低位，後市有機會展開跌勢，暫不宜沾手為妙。

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