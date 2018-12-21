【高盛推介】吉汽認購證精點

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指，中汽協預料明年汽車銷量為2,800萬輛，與今年持平。



吉利汽車周一及周三(17及19日)共錄得約190萬元資金流入其認購證。



高盛精選：吉汽認購證(13432)，行使價15.39元，實際槓桿5.9倍，到期日2019年3月22日，為行使價14至16元間產品中，最高槓桿。



吉汽認購證(11304)，行使價14.48元，實際槓桿5.4倍，到期日2019年3月19日，是貼價、類近條款產品中，最高槓桿。



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