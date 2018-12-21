樓價UPDATES：臨近年尾頻現減租成交

臨近年尾部分放租業主為求盡快租出單位，願意調減叫租水平，長沙灣碧海藍天及西南九龍匯璽均錄減租成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



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港島區



●筲箕灣東灣閣高層B室，實用面積335方呎，獲上車客以約546.5萬港元承接，實用呎價16,313元。



●西半山麗恩閣低層C室，實用面積688方呎，三房一套間隔，原以1,330萬元放售，減價至1,200萬元易手，減幅約10%，實用呎價17,442元。



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九龍區



●紅磡黃埔花園9期10座高層E室，實用面積860方呎，三房一套間隔，以1,868萬元售出，實用呎價21,721元。



●旺角富榮花園10座中層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價525萬元，實用呎價12,181元。



●將軍澳新都城2期7座中層D室，實用面積441方呎，兩房間隔，以680萬元成交，實用呎價15,420元。



●長沙灣碧海藍天2座低層D室，實用面積502方呎，兩房間隔，減租2,000元，以月租1.9萬元租出，實用呎租37.8元。



●西南九龍匯璽2B座中層A室，實用面積374方呎，減租5,000元，以1.8萬元租出，實用呎租約48.1元。



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新界區



●元朗四季名園雙號屋，實用面積930方呎，三房間隔，原開價約1,200萬元，減至1,053.8萬元成交，實用呎價11,331元。



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