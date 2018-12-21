【即市分析】港股風水輪流轉　最危險原來最安全？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：2018年尚餘不到3個交易日，睇番個藍籌榜，截至今日(周五)中午兩點為止，升幅最大的頭三隻全為傳統經濟股，分別為華潤置地(01109)、申洲國際(02313)及香港中華煤氣(00003)，年初以來累計升幅分別約為27%、24%及15%，昔日新經濟股中之王騰訊控股(00700)同期累計跌幅仍達兩成，仲唔係風水輪流轉！



內房企業的債務問題有幾嚴重，並非新聞，債災隨時爆煲，所以即使內地貨幣政策有鬆手迹象，官方亦不敢大鑼大鼓，且官方一再強調不會放鬆內房調控。雖然近日有個別城市傳出放寬限售限購等消息，但相信只是地方政府小試水溫，中央級別並未有首肯內房調控鬆綁。



在如此政策背景之下，本來內房應被視為危險股類，偏偏龍頭內房股華潤置業可以成為今年至今的藍籌升幅之最，顯然是資金押注中央雖未肯鬆手調控，亦不會讓內房泡沫爆破引發債災，因為如今疲弱的經濟，實在承受唔到如此打擊。所以話，有時最危險的地方，原來係最安全，關鍵係你有冇睇通睇透中央手上副底牌！



至於第二位係申洲國際(02313)，製造業股份嚟講，今年的表現亮麗，都算異數，但嚟緊全球經濟景氣唔多樂觀，隻股拆細手數，有貨係咪時候要收割，就要好自為之。



第三位的中華煤氣，相信唔少散戶都視為優質至寶，皆因年年派紅股，且股價表現理想，絕對唔係一隻唔識升的公用股，股價有溢價，唔係冇道理。嚟緊美息上行速度可能放慢，照計揸住煤氣，可以繼續安心坐順風車﹗

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