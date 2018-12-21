歐股跌勢持續　漢莎航空逆市升

歐洲股市跌勢持續，英國富時100指數反覆跌0.01%；法國CAC指數跌0.44%；德國DAX指數跌0.48%；意大利FTSE MIB指數跌幅擴至0.87%。



德國福士汽車行政總裁迪斯(Herbert Diess)表示，較預期嚴格的歐洲溫室氣體排放標準，迫使公司向電動車轉型時加大裁員力度，並預告將在德國Hanover及Emden工廠裁員7,000人。福士汽車現跌0.70%。



漢莎航空旗下廉航歐洲之翼首CEO Thorsten Dirks表示，在整合柏林航空公司載力後，公司目標是在2019年恢復盈利。漢莎航空股價逆市升0.65%。



【16:07】歐洲股市全線低開 意股跌0.75%

環球股市跌勢未止，歐洲股市全線低開，英國富時100指數低開0.2%；法國CAC指數跌0.3%；德國DAX指數低開0.3%；意大利FTSE MIB指數開市下跌0.75%。

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