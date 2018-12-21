【市後重點睇】美匯企96.3　道期靠穩

美匯指數回跌至96.3水平；圓匯企111.2；歐元兌美元報1.146；英鎊報1.265。港匯報7.826。離岸人民幣(CNH)反覆企6.90。金價報1,261美元，布油企54.8美元。道指期貨於23,000點上落，目前升19點。



●市後關注點

-17:30 英國第三季GDP終值及經常帳

-21:30 美國第三季實際GDP終值，11月耐用品訂單初值；加拿大10月GDP

-23:00 美國11月個人消費支出(PCE)、個人收入；12月密歇根大學消費者信心指數終值

-周六凌晨02:00 美國油服貝克休斯發布石油鑽井機周報



●恒生指數全日升129點或0.5%，報25,753點，全周跌341點；騰訊升4.5%至315.2元。http://bit.ly/2GI8nia

-力寶及力寶華潤停牌，涉出售事宜。



●A股快報：滬綜指2,500點關失復得，收市跌20點或0.79%，報2,516點，為10月底以來新低；按周挫近3%。http://bit.ly/2A9GyJX

-與華為5G項目合作，電廣傳媒一度漲8%。http://bit.ly/2QI5brr

-傳廣州修改網簽一刀切限價。http://bit.ly/2EDLmLy



●亞洲股市：日股再挫266點4連跌，日產跌2%。http://bit.ly/2Gw8IVj



●歐洲股市全線低開，意股跌0.75%。http://bit.ly/2GvSrzt



●麻生太郎：上調消費稅勢在必行。http://bit.ly/2PRFek7



●WTO預警！明年世界經濟主要引擎愈發飄搖。http://bit.ly/2RcwZnk



●海關總署表示，玻利維亞大豆輸華植物檢疫要求議定書正式簽署，標誌玻利維亞大豆可以正式向中國出口。



●【大師午間教路】港股熊市一期未完！http://bit.ly/2QOjwD6



●【即市分析】美加息近尾聲，港銀股何去何從？http://bit.ly/2Byynqy



●【股匯攻略】國指再大跌機會微。http://bit.ly/2EAOE1p



●滙豐推商用版PayMe，首3個月免手續費。http://bit.ly/2T0Kjsj



●港交所：今年IPO集資額創2010年以來新高。http://bit.ly/2A7fpHK



●力寶及力寶華潤停牌，涉出售事宜。http://bit.ly/2PP7mV7



●科技財情：5G手機賣幾錢？中移：明年8千後年急降。http://bit.ly/2UViOlP



●【專家樓評】陳坤興：明年新盤搶攻，銷情勢勝今年。http://bit.ly/2UYix1m



●啟德地截標：至少錄得6份標書。http://bit.ly/2GI97ns



●二手樓價指數連跌12周，累瀉逾6%。http://bit.ly/2BBGtP5



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