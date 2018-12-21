Apple驚見「終極死亡交叉」　預示股市終極一跌快到？

金融市場再傳來噩耗！外國傳媒報道，美股重磅藍籌、「FAANG」五大科技股之一蘋果公司(Apple)，於周四(12月20日)出現50天線跌穿200天線的「終極死亡交叉」，為3年以來首見，往績顯示未見底。由於蘋果公司是道指、標指、納指的重磅股，或預示着美股仍需尋底。



隨着蘋果公司股價近期不斷下挫，由10月3日的歷史高峰232.07美元累瀉32.2%，速度之快讓不少投資者大跌眼鏡。往績顯示，過去10年，蘋果公司出現過3次「終極死亡交叉」，情況如下：



●最近一次為2015年8月26日，當時股價收報109.69美元，較2015年2月23日起的133美元頂峰累挫17.5%。結果該股在3個月後再挫17.6%。(本文附圖)



●之後對上一次是2012年12月7日，當時股價收報76.18美元，較2012年9月19日起的100.3美元頂峰累挫24%。結果該股在4個月後再挫26.8%。(本文附圖)



●之後是2008年9月23日，當時股價收報18.12美元，較2008年5月13日起的27.14美元頂峰累挫33.2%。結果該股在4個月後再挫38.4%。(本文附圖)



根據上述往績，蘋果公司於「終極死亡交叉」出現後，3至4個月內就會有「終極一跌」。因此，目前壞消息是：整體美股或許仍要再跌，可能於2019年首季才見底，惟跌幅或許驚人；好消息是：美股、乃至全球股市跌浪已屆尾聲。

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