【fb直播】港股埋尾可唔可以翻身？陳偉聰咁講！

港股周五(21日)走勢反覆，多得騰訊(00700)再現股王本色，帶動恒指由跌轉升！港股可望重拾升軌？恒指有無機會今年挾高收爐？



等到頸都長嘅遊戲審批終於有聲氣！騰訊爆升半成，股份係咪重現曙光？另外，一眾手遊股警報又係咪解除？現價追入有冇So？



升得勁嘅仲有恒安國際(01044)，股價單日抽升逾半成！股東增持加上公司回購兩招奏效？



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