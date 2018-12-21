【今日破位表】行業高增長不再　內險股紛破底

美股表現全線受壓，拖累恒指低開111點，日內曾跌309點見25,313點，隨後於騰訊止跌回升下倒升收場，收報25,753點，升129點，成交額增至912億元，魚缸在冬至前總算有番多少暖意！即市創52周新高的股份(主板及創板)有9隻，股價創52周新低的股份有202隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



銀保監會副主席梁濤昨日指出，內地保險業高增長階段已基本結束，市場發展將步入平穩。憂慮行業前景下，內險板塊今日表現偏軟，其中中國太保(02601)、中國人民保險集團(01339)、中國太平(00966)等齊創52周低。



消息指，內地中宣部已完成部分遊戲審批，帶動騰訊控股(00700)大幅反彈。惟部分遊戲股卻未能從消息受惠，表現與騰訊大相徑庭，如天鴿互動(01980)及網龍(00777)就分別收跌4%及6%，並同創52周低。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

