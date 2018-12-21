招銀國際：恒指短期有下跌空間　明年目標28600點

招銀國際研究部策略師蘇沛豐表示，雖然港股估值接近歷史低位，但恒生指數短線還有下跌空間，或要到23,000點始能確認見底，主要是市場對於中美貿易談判持審慎態度之際，還可能因應眾多不利因素，進一步下調上市公司的盈利預測。



他又說，招銀國際給予恒指明年目標為28,600點，預期明年年初觸底後，於年中至第3季就觸及該水平，然後再度回落，原因是美國經濟2020年可能出現衰退的風險，屆時將逐漸顯現，繼而令美股拖低全球股市，短期不看好光伏股、資源股、受中美關係緊張影響的科技股。



該行科技行業分析師伍力恒稱，中國智能手機功能未見明顯升級之際，整體需求也再放緩，因此預期相關股份明年上半年繼續探底，不過可關注5G和汽車電子2個結構性的機會，焦點股份為比亞迪電子(00285)和鴻騰六零八八(06088)。



招銀國際首席經濟學家助理成亞曼認為，環球經濟明年將會轉向同步放緩，前景很大程度取決於中美關係發展，其中美國政府進一步用財政政策刺激經濟的空間有限，聯儲局卻會繼續加息，雖然明年加2次之後會止步，但幣策依然是「慢加息」加「快縮表」，流動性收緊會持續影響風險偏好，加速風險資產拋售。她又指，歐元區經濟疲態盡顯，增長速度明年會放緩至只有1.6%，這會令美元保持一定強勢。



該行研究部經濟學家丁文捷則認為，內地明年經濟增長會放緩至6.3%，生產者出廠物價指數(PPI)升幅亦會放緩至1.8%，不利上游行業，尤其是2017年受惠去產能的板塊，繼而損及企業盈利。她又估計，國內投資增速會因為地產和製造業而減慢，但會有5%的基建增長局部緩衝，又預期內地會下調增值稅和企業稅，消費能有7.9%增長。



丁氏續指，中國出口增長明年會有4.9%，短期仍有「韌性」，因為中國產業鏈全面，不是短時間能被替代，但長遠要看內地開放市場對國內企業帶來競爭所造成的衝擊。她相信，人民幣兌每美元全年會在6.7至7水平之間波動，不排除一部分時間失守7算，但難言會跌穿7.1，始終中美正在貿易談判。

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