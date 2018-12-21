另類分析：鮑威爾其實故意拖冧市？

外國傳媒報道，早於2017年4月預言道指會飆上3萬點、至今仍堅持其目標的投資顧問公司The Arora Report首席投資官Nigam Arora表示，雖然聯儲局主席鮑威爾的講話觸動到股市暴跌，但投資者要想的是，難道鮑威爾不知道他這樣說會令股市大跌？他的智商會低於其他投資名宿嗎？



他指出，在周三(12月19日)鮑威爾發表講話時，根據最能反映成交的VUD指標顯示，股市的沽售壓力其實不顯著，在收市前反而出現淨買貨力量，美中不足是最後未能抹去跌幅。更重要的是，如果市場真的覺得鮑威爾如此「鷹派」，美元應該立即轉強，惟當日的事實是美元輕微轉弱。



另外，VUD指標顯示，美股大跌是因為投資者主力沽售幾隻熱門股，例如蘋果公司、亞馬遜、Netflix，以及英偉達。其他被拋售的熱門個股，例如Facebook、Micron、AMD、強生等，股價下跌是因自身的負面新聞，與鮑威爾言論無太大關係。



再者，若回看股市大跌原因，不外乎市場不滿鮑威爾沒有暗示2019年不會加息或只加息一次；不滿「縮表」步伐沒有放慢；不滿沒有安撫市場。



Arora回憶，在2007年，當美股表現非常好、樓價破頂時，不少目前批評鮑威爾的投資名宿是極力唱好，Arora則呼籲投資者要實行100%的安全模式，並在2008年初建議沽空股市。結果旗下基金當年大幅獲利45.9%。到了2009年3月美股低殘時，就建議進取地買股。



他指出，長遠來看，極低利率及聯儲局資產負債表過大是不能持續的，尤其是美國國債正在上升及經濟增長放緩。因此，鮑威爾的做法，是要在經濟仍良好及股市經歷了逾9年牛市時，下適量的藥令股市調整，以避免出現2008年般的崩潰。當然，沒有人喜歡冧市，但總好過不斷安撫，之後失控地大跌。



他亦透露，早前基金持有較多現金及淡倉作對沖，目前已大幅減持淡倉，並會擇機買股。

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