明年大計！內地實施更大規模減稅降費　堅持去槓桿

內地傳媒報道，中央經濟工作會議指出，宏觀政策要強化逆周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，適時預調微調，穩定總需求；積極的財政政策要加力提效，實施更大規模的減稅降費，較大幅度增加地方政府專項債券規模；穩健的貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕，改善貨幣政策傳導機制，提高直接融資比重，解決好民營企業和小微企業融資難融資貴問題。值得留意的是，會議聲明稱，繼續實施穩健的貨幣政策，未提「中性」一詞。



會議亦指出，世界面臨百年未有之大變局，變局中危和機同生並存，要善於化危為機、轉危為安，緊扣重要戰略機遇新內涵，加快經濟結構優化升級，提升科技創新能力，深化改革開放，加快綠色發展，參與全球經濟治理體系變革，變壓力為加快推動經濟高質量發展的動力。要深化國資國企、財稅金融、土地、市場准入、社會管理等領域改革。



另外，會議指出，明年要針對突出問題，打好重點戰役，要堅持結構性去槓桿的基本思路，防範金融市場異常波動，穩妥處理地方政府債務風險。

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