啟德商業地及大埔白石角住宅地　下周五起招標

地政總署公布，將公開招標出售九龍啟德第4C區5號商業/酒店用地及大埔市地段第244號私人住宅用地。



啟德第4C區5號商業/酒店用地，地盤面積約102,044方呎，指定作非工業(不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店)用途。最高樓面面積為612,267方呎。該地皮將於本月28日(下周五)開始招標，截標日期為明年1月25日。



至於大埔市地段第244號私人住宅用地，地盤面積約354,142方呎，指定作非工業(不包括倉庫、酒店及加油站)用途。最高的樓面面積為949,402方呎。大埔地皮亦於本月28日開始招，截標日期則為明年2月8日。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，啟德第4C區5號商業/酒店用地，擁有全「維港」景，惟交通配套不足，預計可吸引約7至10個發展商入標。他估計，該地盤將會興建五星級酒店，提供450至600間客房，料每方呎樓面地價約14,000至15,000元，即估值約86億至92億元，較年初估值低約一成，而總發展成本近130億至140億元。



至於大埔住宅地皮，林氏同樣下調估值。他表示，該區未來幾年供應量多，賣樓競爭大，相信中標價不會進取。他預計項目可建1,800至2,200伙，每方呎樓面地價約6,000至7,000元，即估值約58億至67.6億元，較年初低約15%，而總發展成本約90億至100億元，另料項目落成後每方呎可賣1.6萬元起。



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