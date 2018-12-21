【中環剝花生】2019年金、油、匯市有咩焦點？

各國在2018年逐步收緊貨幣政策，但美國聯儲局疑似彈弓手，將預計2019年加息次數減到兩次，睇怕美元難獨強？



國際油價大起大落，紐約期油曾經升過上70美元，年尾還原基本步，升幅幾乎全數回吐，明年繼續過山車？



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