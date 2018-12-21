分析師：明年首季iPhone產量或減至400萬部

外媒引述華爾街分析師表示，明年首季蘋果公司(Apple Inc.)或削iPhone產量至400萬部，當中又以iPhone XR削減最多，主因是中國市場需求不似預期。



羅森布拉特證券(Rosenblatt Securities)分析師Jun Zhang給投資者的一份報告中表示，Apple今年所推的三款iPhone中，以售價最便宜的iPhone XR受影響最大。他預計其在明年首季的產量會減少250萬部，在再削減的400萬部中的比重超過60%。



至於另外兩款iPhone，他預計iPhone XS會減少100萬部，iPhone XS Max會減少50萬部。



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