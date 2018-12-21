證監會建議港交所檢討審批新股手法

香港證監會發表有關聯交所規管上市事宜表現的檢討報告，檢討涵蓋2016年及2017年，主要範疇包括交易所就首次公開招股申請及申請人是否適合上市進行的審核；在規管反收購交易方面的工作；在處理核數師無表示意見方面的工作；及有關上市規則執行的政策。



其中，就審批新股合適事宜上，證監會建議，交易所應檢討其作業手法及程序，確保上市部或GEM上市審批小組所提出的關注事項獲得處理，及將有關決定的理由適當地以文件記錄下來。至少，上市委員會的個案檔案及會議紀錄應載明足夠的細節、在會上討論的所有要點，及該委員會對上市部、GEM上市審批小組及上市委員會提出的關注事項所作的考慮，以及該等關注事項是如何獲得處理。

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