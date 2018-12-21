【北水追蹤】掃入騰訊內銀　掟內險股

港股今日(周五)先跌後回升，恒指收市升129點報25,753點，主板成交增至912億元。港股通成交額約89億元，較上個交易日增加約20億元，佔主板成交額9.8%；南下資金淨流入12.77億元人民幣。



市場憧憬內地重啟遊戲審批，騰訊控股(00700)試穿300元關後強勢反彈，收市升4.5%報315.2元，其港股通錄得淨買入約3.78億元。



內銀股繼續有資金追捧，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)分別錄得5.6億元及1.5億元的港股通淨買入，其中前者為全日淨流入金額最多之個股。農業銀行(01288)及招商銀行(03968)亦各有約4,607萬元及1,070萬元的淨買盤支持。



另外，融創中國(01918)及吉利汽車(00175)亦獲青睞，分別錄得港股通淨買入約4,439萬元及3,520萬元。



多隻內險股遭拋售，中國財險(02328)、中國平安保險(02318)及新華保險(01336)分別錄得約1.3億元、8,256萬元及5,293萬元的港股通淨賣出，前為全日淨流出最多之個股。



此外，石藥集團(01093)、中芯國際(00981)及中海油田服務(02883)亦各錄得約8,479萬元、4,385萬元及5,413萬元的港股通淨沽盤。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

