新地委任郭基俊為非執董　即日生效

新鴻基地產(00016)公布，委任新地前主席及帝國集團創辦人郭炳湘兒子郭基俊為非執行董事，自今年12月21日起生效。



郭基俊現年33歲，於2008年5月加入新地，參與管理中港的酒店及服務式住宅。他現為該集團酒店業務部內一間附屬公司的董事，於加入前在一間國際投資銀行工作。他亦是帝國集團控股有限公司董事。



他作為若干信託受益人，按證券及期貨條例而言，被視為在新地擁有6.45億股權益，佔已發行股份總數22.29%。該等股份中，有7,652.6萬股與郭炳聯、郭基煇、郭基泓及郭顥澧被視為擁有相同權益，並重複計算；有1.26億股與郭基煇、郭基泓及郭顥澧被視為擁有相同權益，並重複計算。



郭氏任期約兩年，每年可獲30萬港元作為公司董事袍金。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth