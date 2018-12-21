聯交所股權變動資料顯示，中國中車(01766)於12月17日獲摩根大通增持1,138萬股，最新持股數目約2.64億股。



敏實集團(00425)於12月17日獲摩根大通增持30萬股，最新持股數目5,746萬股。



濰柴動力(02338)於12月18日獲摩根大通增持887萬股，最新持股數目9,988萬股。



藥明康德(02359)於12月17日獲摩根大通增持73萬股，最新持股數目935萬股。



馬鞍山鋼鐵股份(00323)於12月17日獲摩根大通增持346萬股，最新持股數目約1.04億股。



中國鐵建(01186)於12月18日獲貝萊德增持39萬股，最新持股數目約1.66億股。



萬科企業(02202)於12月18日獲瑞銀集團增持40萬股，最新持股數目6,574萬股。



超盈國際控股(02111)於12月17日獲FMR LLC增持120萬股，最新持股數目約1.03億股。



中海石油化學(03983)於12月19日獲Hermes Investment Funds PLC增持322萬股，最新持股數目約1.43億股。



京能清潔能源(00579)於12月13日獲Central Huijin Investment Ltd增持1,088萬股，最新持股數目約5.99億股。



太平洋網絡(00543)於12月18日、19日及20日獲林懷仁合共增持280萬股，最新持股數目約3.1億股。



恒投証券(01476)於12月20日獲POHUA JT PRIVATE EQUITY FUND L.P.增持202萬股，最新持股數目3,167萬股。



石四藥集團(02005)於12月20日獲China Pharmaceutical Company Ltd增持300萬股，最新持股數目約7.39億股。



路勁(01098)於12月19日及20日獲惠記集團(00610)合共增持65萬股，最新持股數目約3.2億股。



中金公司(03908)於12月19日獲畢明建增持53萬股，最新持股數目156萬股。



中渝置地(01224)於12月18日、19日及20日獲張松橋合共增持339萬股，最新持股數目約23.04億股。



包浩斯國際(00483)於12月19日獲黃銳林增持10萬股，最新持股數目約2.12億股。



德基科技控股(01301)於12月18日及20日獲蔡鴻能合共增持24萬股，最新持股數目約3.66億股。



維信金科(02003)於12月20日獲馬廷雄增持6萬股，最新持股數目約1.81億股。



聯泰控股(00311)於12月19日獲陳祖龍增持5萬股，最新持股數目1,770萬股。



─ ─ ─



瑞聲科技(02018)於12月19日被The Capital Group減持42萬股，最新持股數目約2.06億股。



舜宇光學科技(02382)於12月18日被摩根大通減持71萬股，最新持股數目7,647萬股。



鞍鋼股份(00347)於12月18日被摩根大通減持131萬股，最新持股數目7,503萬股



中石化煉化工程(02386)於12月18日被摩根大通減持96萬股，最新持股數目約1.89億股。



上海石油化工股份(00338)於12月18日被摩根大通減持784萬股，最新持股數目約2.08億股。



51信用卡(02051)於12月18日被瑞銀集團減持16萬股，最新持股數目9,539萬股。



中海油田服務(02883)於12月17日被FMR LLC減持124萬股，最新持股數目約1.08億股。



中國金融租賃(02312)於12月13日被林叠鑫減持1,000萬股，最新持股數目約1.55億股。



共享集團(03344)於12月14日被Gold Train Investments Ltd減持5,279萬股，最新持股數目約34.05億股。



盟科控股(01629)於12月19日被Champion Alliance International Corporation減持1,942萬股，最新持股數目3.5億股。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

