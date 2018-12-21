1周10大驚奇：2019年股樓升定跌？睇實呢7日

2018年僅餘數個交易日，回顧《1周10大驚奇》由去年底引述異象預言，股市樂觀時間到今年5月，之後反反覆覆，直至6月15日起再度看淡，9月14日至21日連續兩周強調股市短期難大跌，9月28日至11月30日再呼籲小心，12月7日起料直至年底偏穩，港股或以26,500點至27,000點作結，且看餘下數日能否反撲。至於2019年，異象反而看好，留待下周總結。目前投資者或可睇實接下來的美股「7日」市況。



【1、想知明年股樓升定跌？睇實呢7日】

2018年快過去，惟投資者別輕視美股下周起餘下的5個交易日及2019年首兩日！因根據《股市交易者年鑑》一書中指出，美股在聖誕新年檔期(年底最後5個交易日和新年最初2個交易日)多數上漲，故又稱為「聖誕升浪」，7天交易日平均回報約1.4%，若標指升幅未達這水平，可能意味即將進入「熊市」或「深度調整」！



舉例來說，去年標指的「頭尾7日」，即2017年12月22日(23至25日為假期)、26至29日，以及2018年1月2及3日(1月1日為假期)，這7日僅累升0.5%，不符合平均升1.4%的準則，結果今年「深度調整」。



因此，投資者宜留意周五(12月21日)標指收市點數，再觀察直至2019年1月3日的7日市況。一旦不能累升1.4%或以上，2019年難望牛氣沖天。美國不濟，香港股樓也難獨善其身。



【2、道指出現「終極死亡交叉」 未必是禍？】

講起美股「7日」，隨着近期頹勢未止，無論是道指或標指，12月暫時表現皆是史上第2差，僅次於1931年。當中，繼標指後，道指本周亦出現50天線跌穿200天線的「終極死亡交叉」。這技術信號一向被視為噩耗，反映股市有機會進入較長期的跌浪。



不過，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert指出，「終極死亡交叉」未必太可怕。他表示，根據1970年以來數據，道指一共出現過34次「終極死亡交叉」，若拉勻來看，大約每隔18個月就有一次，上次是2016年1月，之後道指調整數個月就重拾升浪，並再創新高。



當然，「終極死亡交叉」有它的預測能力，例如有次在2007年12月出現，事後證實美股於2007年至2009年期間陷入熊市。



雖然往績有異，但若以平均數來看，出現「終極死亡交叉」並不是股市末日。從本文附上的圖可以看到，這警號出現後一個月，股市多數偏弱，或許是因心理影響；惟3個月、6個月、12個月後的股市表現往往是「正回報」。



【3、好友：12個原因美股下月或勁彈一成】

至於後市，目前市場唱淡聲佔優，有好友才算「驚奇」，他們怎說？德意志銀行前美股首席分析員David Bianco表示，有12個原因相信美股2019年1月或會反彈5至10%，甚至更多，並且是「突然及急速」，相信目前是撈底時機。



他說：「很多投資者都忽略了大畫面，就是目前所謂的利淡因素及全球經濟和股市面臨的風險，在2009至2016年也是這樣不確定，惟股市相安無事。」他預計，標指2019年底將升至2,950點。



以下是他的12個原因：



●美國經濟擴張期料持續至2020年

●對上一次金融危機引爆點的美國樓市目前融資狀況仍處於十分良好

●企業、銀行的資產負債表強勁

●美國企業稅大減，是重要的結構性轉變，很可能不會再重返35%

●企業資本開支應持續上升，各行業傾向在經濟擴張周期末段爭取更佳的結構性增長機會

●通脹及利率相比歷史仍屬低企

●目前利率反映標指市盈率20倍是合理

●基金投資費用相比歷史仍屬低水平

●美元及油價不會導致標指企業盈利衰退

●聯邦債務佔國內生產總值(GDP)仍屬可控

●中國會刺激經濟增長

●英國脫歐方案會在最後一刻通過



【4、好友：美股正築底 下周料有「聖誕升浪」】

除了德銀前分析員，由金融海嘯至今一直是美股大好友、2015年及2016年環球多次大跌市時仍看好股市的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut，早於10月2日時呼籲客戶要增持現金，結果言中，兩個月後的本周，他再次唱好股市，預言2019年將是值得投資的一年，因為美國經濟不會放緩得太快，企業盈利將好過大部分人的預期，認為目前投資者過分保守。



他指出，美股已屆築底階段，下周或迎來「聖誕升浪」，同時料聯儲局2019年加息兩次(註：他的預期是議息結果公布前，結果目前聯儲局正是這樣預測)，主因是經濟依然良好。



Saut於金融界已打滾近50年，再次重申今次美股結構性牛市由2008年底開始，預計最少長達14年，即仍有大約4、5年才完結，坦言不是很多人相信。為何「牛市14年」？他早於2016年12月解釋，當時標指剛經歷了「追買高潮」(buying climax)，奠下了基礎。



所謂「追買高潮」，是指某段時間股價大升兼配合特大成交，之後成交就會萎縮，進入「陰乾」階段。



作為投資者，一定要認識Jeff Saut，他測市準確度高，2015年至今多估中市況，成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。



【5、《富爸爸窮爸爸》作者：我愛股災！須知這7個階段】

雖然本周全球股市大跌，惟著名暢銷書《富爸爸·窮爸爸》作者Robert T. Kiyosaki(羅伯特·T.清崎)直言喜愛股災，預計距離見底不遠，並分享了「明斯基時刻(Minsky Moment)」理論。



清崎說：「金融市場本身就有其升跌周期，冧市是必然會有的。根據明斯基時刻，有7個階段。」



●第一階段──金融市場大幅波動

通常有其危機觸發點，例如戰爭、低利率(減息救市)，或新技術。



●第二階段──加速

為了使波動變成升市，需要一些因素作為「燃料」。以美國「九一一」事件為例，由於當時股災和央行減息，資金恐慌性湧入樓市，形成樓市牛市，並持續多年。



●第三階段──亢奮

由於「買樓日日賺」，這時就有更多「傻瓜」入市，因他們認為不斷錯過了升市機會。清崎說：「一個明智的投資者會知道等待下一次升市，而不是錯過了熱潮就盲目跳進去。」



●第四階段──財務困境

由於太多人湧入投資，「傻瓜」就落入了「知情人士」所置的陷阱，貪婪的最後代價就是要開始面對現實和痛苦...當恐慌開始了，他們就開始拋售。



●第五階段──市場逆轉，升市開始爆破

此階段開始後，人們就會發現輕鬆賺到的錢完全消失了，並開始累積損失。清崎說：「或者這就是上帝提醒你，你不像你想像般那麼聰明。」



●第六階段──全面恐慌開始

散戶投資者幾乎完全被「焚毀」，可能會以某種方式「阻止流血」，而專業投資者就開始撈貨。



●第七階段──「白武士」到了

當一切變得非常糟糕的時候，政府就會介入，當政府「出手」時，多數代表最壞情況達到頂峰。



●現時在哪個階段？

清崎認為已是末段了，正等待「終極一跌」！他呼籲投資者不要注意價格，而是要留意價值！當價格低的時候才有價值，這就是他為何喜歡股災的原因。



【6、央行之母：明年首季後再諗投資吧！】

那麼，何時是「終極一跌」？全球歷史最悠久的國際金融組織、俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)本周預警，近期的金融市場大型拋售潮是一個清晰的警告，預示未來數月將有更大的拋售潮來臨，主因是央行貨幣政策正常化。



報告指出，今季看到的市場壓力不是「單一事件」，而是貨幣政策正常化所帶來的挑戰，尤其是伴隨着貿易關係緊張及政治不明朗。報告特別提到，全球央行持續穩定地加息，例如聯儲局本周若再加息0.25厘(註：已加息)，再加上全球經濟放緩、貿易衝突，以及政治不明朗，將引發市場重新定價，股市特別受害，預期跌浪會最少延續至2019年第一季。



報告又稱，今次聯儲局若加息(註：已加息)，將伴隨着歐洲央行於明年元旦(1月1日)起正式結束實行了近4年的量化寬鬆(QE)措施，即後者將每月停止「放水」，再加上聯儲局加息，是「雙重收水」，難免打擊市場。



與此同時，中美貿易問題仍未解決、英國脫歐及法國示威行動亦為經濟增添不明朗因素，全球市場都充斥着負面因素。



【7、凶圖再現：「聰明錢」狂沽 美股下跌空間巨大】

事實上，本周有大行警告，目前美股走勢似2008年，一旦如此，下跌空間仍有40%左右。美國著名分析員、2017年底已看淡美股的Northman Trader創辦人Sven Henrich本周亦警告，若觀察「聰明錢」走勢，它們近期的沽貨速度是前所未見，為美股帶來警號。



從本文附上的圖可以看到，若道指走勢跟足過往的「聰明錢」指標，跌幅可以是五成以上。不過，目前道指未狂跌是因企業回購股份力度十足，2019年能否持續乃未知數。



他警告，未來數年投資及交易氣氛很可能出現巨大轉變。



【8、凶圖再現：Apple預示股市「終極一跌」快到？】

除了「聰明錢」，美股重磅藍籌、「FAANG」五大科技股之一的蘋果公司(Apple Inc.)，於周四(12月20日)出現50天線跌穿200天線的「終極死亡交叉」，為3年以來首見，往績顯示未見底。由於蘋果公司是道指、標指、納指的重磅股，或預示着美股仍需尋底。



隨着蘋果公司股價近期不斷下挫，已由10月3日的歷史高峰232.07美元累瀉32.2%，速度之快讓不少投資者大跌眼鏡。往績顯示，過去10年，蘋果公司出現過3次「終極死亡交叉」，情況如下：



●2015年8月26日，當時股價收報109.69美元，較2015年2月23日起的133美元頂峰累挫17.5%。結果該股在3個月後再挫17.6%。



●2012年12月7日，當時股價收報76.18美元，較2012年9月19日起的100.3美元頂峰累挫24%。結果該股在4個月後再挫26.8%。



●2008年9月23日，當時股價收報18.12美元，較2008年5月13日起的27.14美元頂峰累挫33.2%。結果該股在4個月後再挫38.4%。



根據上述往績，蘋果公司於「終極死亡交叉」出現後，3至4個月內就會有「終極一跌」。因此，目前壞消息是：整體美股或許仍要再跌3至4個月，於2019年首季才見底，跌幅或驚人；好消息是：美股乃至全球股市跌浪已屆尾聲。



【9、港人悲歌！年輕人為公屋 寧願不升職、不加薪】

接下來談談樓市，本周再成為國際話題！外國傳媒報道，連香港大學畢業生也負擔不起昂貴的租金，目前公屋申請者近半是年齡低於30歲、擁有學士學位的年輕人，較6年前的比例差不多倍增。報道引述學者直言，這樣違背社會階梯的情況令人憂慮。



在香港，若以單身資格作為公屋申請者，劃一月薪不能高於11,540港元，低於2017年6月數據顯示的全港每月入息中位數16,800港元。



令人憂心的是，一些年輕人為了保留申請公屋的資格，甚至拒絕升職或加薪。報道採訪了一名年僅22歲、擁有酒店管理學位的李姓年輕人，他坦言渴望有前景的工作，惟不想工作的薪金太高，因想等待成功入住公屋，與失業的父親共住。他透露，已等了4年，希望未來2至3年能「上樓」，一旦能入住公屋，便會計劃儲錢買私樓。



另一個例子是上月有報道指出，有從事資訊科技的年輕人為了「上樓」，過去5年一直拒絕升職及加薪，縱使不少人認為「不值得」及「懶惰」，但他則稱，寧可將錢倒進海裏，也不會「進貢」給地產商。



根據外國媒體計算，截至2015年3月，尋求入住公屋的香港年輕學士畢業生申請數量高達約32,000人，最近數字約27,000人。截至2017年，公屋平均月租約1,880港元，較深水埗一個床位約2,000港元更便宜。



在香港買樓的確難，受訪的李姓年輕人也表示，即使入住公屋，以一名年輕人月薪大約17,000港元計算，最少要儲7至8年錢，才能付得起首期，如果租住私樓，更是買樓無期。



【10、真實研究：「粗口」有助致富、更快樂、更健康】

最後分享一下「講粗口」！相信不少人難以接受，尤其學生階段。不過，對於已踏入職場的人而言，在不打擾人的情況下講粗口未必一定是壞事。外國媒體引述不少美國心理學家及科學家研究得出，適當的粗口有助致富、心情更快樂、生活更健康。



首先，或許你會問，每個人都懂得粗口，只在乎說與不說，應無助致富，否則每個人都有錢。是的，美國心理學家及社會學家指出，這裏的「講粗口」定義是指能流利地說出大量「不重複語句」，而不是僅僅幾個單字。這類人不代表教育水平低，反而顯示出詞匯豐富、智商亦較高。請謹記，專家所說的「是一口氣說出不同的粗口」，如果只是同一個「單字」不斷重複、或同一句粗口只是口頭禪，是不計算在內的。



粗口流利除了反映智商較高、或較有創意外，有調查發現，美國人目前較以往任何時候都更加「粗口」，平均每天發出80至90個「咒語」。拉勻來計，每次睡醒後，就要講大約5個「咒語」才安樂。然而，研究發現，它未必僅僅是廢話，反而有助減輕痛苦。



舉例來說，有真實研究發現，當一群人手持着冰水的時候，說粗口的持續時間比使用中性詞多50%，結果有助他們通過測試。又例如，研究發現，粗口能幫助司機解決挫折，尤其是面對有人不遵守交通規則橫過馬路。事實上，這些情感抒發是很正常，英語亦有一詞叫「Lalochezia」，意思是「說完粗口後的暢快感」。



科學家認為，粗口是一個能表達強烈情緒的方法，例如憤怒及挫敗，但不涉及擲物，若不是在人前指罵，是有助紓緩負面情緒。研究亦發現，講粗口的人被認定為更真心和真誠，因為在測謊的時候，愈爛口、愈能說出最多粗口的人，表現愈誠實。



事實又證明在工作場所上，使用「F」字頭的詞語能幫助表達「禮貌」(問候)、緩解緊張氣氛，並有助與同事間相互聯繫。當然，這研究說的是對人不構成傷害的粗口，而且同事間已是熟悉，不是第一次見面就連珠炮發。當然，這不是說你應該要粗俗地面對老闆。

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