美股後市點睇？往績預言兩個結局

外國傳媒報道，美股近期十分頹勢，惟根據往績，後市或許跌幅不大，結局有兩個。



【若是「調整市」 或頹多1個月】

第一個情景是目前或已屆黎明前的黑暗。數據顯示，若美股僅屬「調整市」，即累跌10%或以上而不會累挫20%，通常平均歷時119日，目前自9月高位調整已達91日，意味可能在2019年1月就會結束跌市。



【若是「熊市」 或頹多4個月】

若美股是熊市會如何呢？根據往績，歷次美股於經濟未陷入衰退而出現的熊市不多，平均歷時213日，累跌25.4%左右，即仍有大約122日或4個月。換句話說，今次跌市可能持續至2019年4月，後市跌幅料不多。



如果事後證明，美股真的在經濟沒有衰退下陷入熊市，將是2010年以來首次，自1969年以來亦僅發生過7次。

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