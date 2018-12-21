【地產專題】淡市賣樓　4招得心應手

二手樓市受加息陰霾及新盤搶客困擾，仍有跌價壓力。買家觀望氣氛愈趨濃厚下，業主「甩貨」難度愈來愈高。有見及此，東網請來專家教路，業主放售物業可嘗試以下4招，有助提高放盤的競爭力，淡市靚價賣樓自然得心應手。



●第1招：舉辦開放日 親身派傳單

樓市交投趨淡，業主想要加快甩貨步伐，就要主動出擊。港置譚征指，放盤業主不妨多舉辦開放日，通知區內地產代理行在限定時段帶客前來睇樓，好處是慳時間兼且買家實在。當有買家合心水時，更可當面議價，增加賣出單位機會。



譚氏稱，九龍灣德福花園新近出現同類成交，單位為U座中層戶，實用面積588方呎，於7月樓市高位時放盤，當時開價930萬元，睇齊同類單位紀錄，惟因難約業主睇樓，加上市況不濟，直至11月已劈至860萬元，仍然乏人問津。他續說，及後業主見市況勢色不對，終在本月初讓步，於周末舉辦開放日，當時吸引四組買家睇樓，最終減至788萬元獲買家承接。雖然期內累減逾15%，但勝在可盡早套現。



相比之下，藍籌屋苑美孚新邨業主更進取，不乏靠自己一手一腳成功甩貨的例子。區內地產代理指，早年曾見有屋苑業主舉辦開放日之餘，期間更自發落街向途人派傳單，最終吸引十多組客睇樓，以低市價約3%沽出，帶挈業主帳賺逾320萬元。



●第2招：大額物業宜低市價「招標」

受制辣招重稅，逾千萬元的物業「甩手」難度，較細價樓更大。港置譚征指，這類業主不妨嘗試以類似招標的手法放盤，吸引多些潛在買家出價，營造競價氣氛。



譚氏舉例，如果放售物業市價值1,600萬元，開價不妨以遠低於市價的1,300萬元起錶，而且價高者得；同時業主心目中宜設下底價，到價即沽。由於物業開價吸引，在買家爭相競價之下，隨時會有意外驚喜，賣貴一兩口價並不出奇。



他坦言，業主在淡市想加快賣樓，除了價格夠競爭力之外，最緊要「還原基本步」，當中業主謹記要簽署委託放盤紙，且講明佣金數額。更重要的是，業主跟地產經紀有良好溝通，可說明一旦買家出到價，便會即時現身簽約，讓地產代理感覺客戶實在，並會落力跟進。



資深測量師張翹楚指，在淡市下外國業主的賣樓奇招亦可作參考，如早年西班牙曾有位業主放售其獨立屋，惟當時受經濟及樓市低迷影響而無人問津。及後該業主忽發奇想，改以彩票形式賣屋，每張售10歐元，最終捉到不少人「以小博大」心理，賣出彩票的總值更遠超原來的放售價。



●第3招：連租約單位可利誘租客開門

旺市時市況瘋狂，細價上車盤的業主多數擺出一副「皇帝女唔憂嫁」的態度，尤其是連租約單位，即使無樓可睇，買家仍然搶住買，部分更以破頂價賣出。



不過，市況逆轉，持有連租約單位的業主要成功打動買家，就要識走位。資深測量師張翹楚指，連租約單位最大缺點是買家難睇樓，難以掌握單位內籠情況，在淡市有較多放盤選擇下，競爭力難免降低。



他續說，要增加放售單位對買家的吸引力，業主不妨向租客打「人情牌」，相約時間開放單位予買家參觀，甚至給「開門利是」予租客以顯示誠意，讓買家參觀，賣出單位的機會自然增加。



事實上，2016年初香港樓市受中港股市暴跌拖累，一度吹淡風，當時曾屢現這類收租業主付「開門利是」的成交個案。地產代理指，最經典是一位投資收租的屯門大興花園業主，放售連租約單位時，見租客將遷出，願每次付500元「開門利是」利誘租客開門予買家睇樓。



他續說，雖然短短五日內睇樓12次，租客勁袋6,000元開門費，相當於半個月租金。但相比之下，買家有樓睇，最終加快決定承接單位，讓業主持貨3年多之後離場，帳賺約86萬元。



●第4招：善用科技展示單位實況

資深測量師張翹楚表示，業主放售物業能否得到買家的垂青，除了價錢之外，很多時對物業的觀感亦頗為關鍵。若然業主能一改旺市時「你唔買大把人買」態度，能夠與時並進，善用科技讓買家更加了解單位現況，相信有助加快售出單位。



他續指出，除了傳統實地睇樓之外，隨着互聯網普及，業主不時會發放照片予地產代理，於網站或社交平台刊登，以發掘更多潛在買家。然而，很多時業主所拍的照片過時，而且不少是大特寫，難以將單位最真實的情況展現在買家眼前，失去推廣的效用。



張氏又說，香港居所雖細小，但房間、浴室及廚房等往往難以一張照片展示全貌，故宜站在四個角落分別拍照，以不同視角讓買家了解單位內籠。而此舉對不能睇樓的放盤更見效用。



此外，近年360度全景相機大行其道，配合手機以超廣闊的視野，拍攝出單位內籠的全景影像。準買家只要拿起手機上下左右移動，單位內籠及外望景觀就能以不同視角呈現眼前，增加吸引力。另外，他續說，單位內少放雜物，甚至重新為牆壁上油漆，可令屋內看起來整齊順眼，也讓睇樓的買家有較好的觀感，增加賣出機會。



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●二手劈價逾百萬成交湧現



買家難求，部分二手業主按捺不住，索性大幅減價求客，令本月劈價過百萬元的成交個案持續湧現。當中，以新進屋苑業主劈得最狠。



利嘉閣史家樑指，奧運站奧朗‧御峯高層一房戶，9月以750萬元放售，新近終以600萬元沽出，累減150萬元或20%。至於近年入伙的東涌東環，亦難逃冧價命運。美聯方吉和表示，屋苑5A座中層兩房戶，劈價140萬元，以590萬元售出，創兩房戶二手新低價。



另外，位於新界西的青衣及荃灣區物業輪流冧價。中原練玉群表示，青衣翠怡花園11座中層E室，原業主開價780萬元，因急於移民，最終劈價近17%，以649萬元沽出單位，實用呎價13,111元，呎價創屋苑年內低位。同區海欣花園5座低層兩房戶，原叫價720萬元，累劈100萬元後，新近以620萬元沽出。原業主持貨3年沽貨，帳面獲利僅62萬元。



另外，美聯鍾家豪表示，荃灣荃威花園F座低層戶，8月放盤時叫價580萬元，累減100萬元，以480萬元獲買承接，實用呎價重返10,000元關口，創屋苑近大半年新低。

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