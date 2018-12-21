IDC預測2019年中國人工智能十大趨勢

國際市場調查公司IDC發表報告預測，中國和美國是當今兩大人工智能(AI)發展速度最快和潛力最大的市場。報告又預計，到2022年中國人工智能市場規模將達到98.4億美元(約767.5億港元)；而從技術走向、落地實施、應用價值、市場生態四方面，IDC描繪出2019年中國人工智能10大趨勢：



一、機器學習 /深度學習開始走進傳統企業。

傳統行業中的大、中型企業，採用機器學習平台開發人工智能應用將逐漸成為主流。IDC預計到2020年行業前列的15%企業，都將採用機器學習平台。



二、融合視覺、語音、語義等多模態電腦開始落地。

僅能夠看清和聽清的人工智能已經不能滿足人類需求，融合視覺、語音、語義及情感的多模態電腦成為實現真正人工智能的迫切剛需。預計未來三年多模態電腦將在實際應用中開始落地。



三、多模型數據庫開始走向市場。

隨着物聯網的投資以及企業數碼化轉型的進程，企業內各種非結構化數據高速增長，使得能夠支持多種格式數據管理的多模型數據庫成為迫切需求。



四、AI技術使用門檻降低。

AI部署自動化，降低技術使用門檻，使中小企業也能平等使用AI，實現普惠AI。用戶可以上傳圖片、音頻、文本等原始數據，系統即可自動訓練出合適的模型。



五、人工智能從雲端部署向邊緣電腦計算(Edge Computing)擴展。

人工智能將成為最先受益於邊緣電腦計算的應用程序。邊緣設備將包含AI算法並將驅動電腦計算能力的交付。IDC預計至2022年，25%的物聯網端設備都將以AI運算。



六、業務流程智能化達新高水平。

典型的案例如財務流程自動化、核保自動化等眾多流程自動化水平將到新高標準。IDC預計至2023年，人工智能將取代50%的IT業務工作量，節省20%以上的營運成本。



七、人機交互界面趨向智能化。

IDC預計到2023年，支持AI的人機(人與電腦)交互接口將取代目前50%的基於屏幕的B2B和B2C的應用程序。



八、六大行業全面採用AI。

政府行業、金融業、互聯網行業在經過近年的應用實踐後將全面擴展AI的應用。而新零售、新製造、醫療領域也將成為AI市場的新增長點。



九、軟件及應用引領基礎架構。

在未來，機器學習應用的普及程度、深度學習神經網絡的演化，都會影響加速計算類硬件的發展路線。機器學習技術演進、AI應用趨勢對基礎架構供應商日益重要。



十、生態資源整合成為致勝關鍵。

人工智能技術正在向端側智能滲透，成功的應用離不開硬軟件的高度適配，這使得技術型廠商與傳感器、攝像頭、模組等細分產業的整合愈加重要。能夠整合解決方案中的各種生態要素並構建合作夥伴網絡平台成為致勝關鍵。



那麼，技術如何才能與實際應用相結合？IDC建議企業規劃100天AI部署計劃，循序漸進完成製定計劃、選擇場景、成立小組、測試、實施、複製，以此循環不斷調整以適應更廣泛的業務需求。



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