你想Dream Home：旅行大過天　買樓諗吓先？

旅遊及買樓若只能二選一，年輕人會如何選擇？今期《你想Dream Home》受訪者分為「享樂派」及「買樓派」兩大陣營，究竟佢哋對此有何看法？記得睇片！



●Karina：為置業努力

「旅行只是短暫的快樂，買樓雖然辛苦，但長遠而言是必需品，會為買樓而努力。現時儲錢主要是為了償還學生貸款，經濟負擔大，估計自己30幾歲或者可以上車。」



●Rhonette：供樓太辛苦

「置業是太長遠的事，而且供樓太辛苦。除非有充裕資金，否則現時家人已經有物業，自己不需要再買了。」



●Ivy：開心最緊要

「樓價太貴，買樓是不切實際。要賺很多錢才夠供樓，覺得生活開心便足夠，不會為了自住需要而用不合理的價錢上車，寧願租樓住。」



●Maggie：已儲夠首期

「有能力一定會買樓，平日都有儲錢習慣，並已儲好一筆首期。樓價跌便會入市，有需要時家人亦會幫忙。」



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●東涌半新盤 五球有得揀



即使年輕人不打算買樓，儲錢是必須的，若計劃置業更要做足功課，了解市況。一旦樓市回調，都有足夠「彈藥」上車。



放眼年內連環破頂的東涌，樓價亦隨大市回落，其中半新盤東環內外簇新，深受年輕人追捧。近期該盤成交價屢創新低，現時叫價510萬元起，平絕區內私人屋苑。



年輕人向來鍾情新樓，東涌近年亦有新樓落成，其中昇薈樓齡僅3年，一房單位開則較大。中原陳繼成表示，10座高層戶實用面積434方呎，入場費由650萬元起。不過，樓價六字頭以上只能承做六成按揭，換言之，首期高達260萬元，實非上車之選。



至於該盤對面則是東環，屋苑分兩期發展，一房戶入場門檻低，會所更設健身室及拳擊擂台等設施，並有廣闊的戶外園林，配套應有盡有。入場單位為實用面積381方呎的低層戶，實用呎價13,386元。



事實上，一房單位本月初亦曾以510萬元售出，屬屋苑低位成交。相對樓價高位，做價更由今年8月高位的638萬元回落逾20%至五字頭。



陳氏續稱，區內業主議價空間有限，介乎5至10%。因放盤叫價未達到買家的心目中的理想價位，令交投拉鋸。除非叫價比今年8、9月份的成交價平15至20%，才能吸引買家入市。



區內近期不乏減價成交個案，其中大型屋苑藍天海岸3座低層兩房戶，實用面積490方呎，業主勁劈170萬元或逾22%，以580萬元售出，做價較兩個月前的同類單位跌價17%。現時入場單位為6座低層一房戶，實用面積388方呎，叫價570萬元。



另外，映灣園兩房戶亦跌穿600萬元關口，上月底1座高層戶劈價95萬元或14%，以585萬元售出，創今年新低價成交。最平放盤為5座低層兩房戶，實用面積518方呎，叫價則由590萬元起，反映業主叫價甚為保守。

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