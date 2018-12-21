【大勢所趨】香港儲值支付工具交易額按季增近一成

金管局公布2018年第三季香港發行的支付卡數據，在市面流通的信用卡共有1,932.4萬張，交易量高達185.6億宗，按季增3.48%；交易總金額按季僅增0.26%，至1,790.55億元。



另外，扣帳卡交易活動有下跌趨勢，交易量按季跌2.23%至33.5億宗，交易額亦跌0.28%至793.82億元。



當局同時公布第3季儲值支付工具(SVF)數據，儲值支付工具帳戶總數已錄5,409.6萬個，按季增4.41%，交易量按季增0.85%至15.2億宗，交易額達447.43億元，按季增9.06%。



值得留意是，個人對個人(P2P)轉帳的需求仍相當龐大，第3季錄1,557.2萬宗，涉及金額為66.26億元，按季大增54.27%，按年則升6.8倍。

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