雷蛇於新加坡設東南亞總部

電競股雷蛇(01337)公布，計劃長期租賃位於新加坡科技和媒體樞紐的新址作其東南亞總部。公司預計將於2020年落戶新址。



雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示，很高興宣布為旗下員工和當地社區建造新的大本營。



他認為，此舉亦代表公司支持新加坡政府致力發展頂尖科技創新樞紐，並吸引高科技人才。強調公司將繼續在強勁增長的全球電競和遊戲市場下推進業務發展。



新總部為一幢七層高建築，預計總樓面面積約19,300平方米，總部將展示由雷蛇設計師和外聘建築師共同設計的雷蛇標誌性設計元素。

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