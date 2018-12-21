香港系統重要性銀行名單不變

香港金融管理局公布，已完成對具本地系統重要性認可機構(D-SIB)名單的年度評估。根據評估結果，被指定為D-SIB的認可機構名單維持不變，與金管局於2017年12月29日公布的D-SIB名單相同。



金管局現時指定的D-SIB名單包括6間銀行，滙豐銀行為第4級，於列入名單的6間銀行中，屬最高級別；而中國銀行 (香港)(02388)及恒生銀行(00011)為第2級，至於東亞銀行(00023)、中國工商銀行(亞洲)及渣打銀行(香港)則為第1級。



歸類為愈高級別的銀行，反映監管機構對其資本要求愈高，及具較高的系統重要性。

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