功能手機「老兵不死」　銷量連續4季錄增長

數據機構Counterpoint最新市場報告顯示，已屬舊時代產物的功能手機(Feature Phone)可謂「老兵不死」，銷量更連續4季全球出現增長；主要原因是發展中國家的市場需求強勁，與此同時，智能手機的銷量卻仍在下滑。



數據顯示，深圳傳音控股旗下iTel和諾基亞品牌授權商HMD成為全球功能手機市場領導者，各自佔去14%市場份額，而印度Jio佔11%，三星亦佔8%。這些廠商正在印度和非洲等新興市場推出廉價的4G功能手機。



報告指出，單是印度已佔去了36%的功能手機銷售份額，而其他亞洲市場亦佔了18%，換言之，功能手機有一半都是賣到亞洲。



另外，HMD帶領諾基亞手機回歸帶來手機懷舊潮，刺激了對廉價功能手機的需求，其復刻版3310更成為熱門產品，並且幫助該公司躍居全球功能手機第二大廠，僅次於iTel。



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