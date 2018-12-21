運房局：港航營運正常　續留意事件發展

運輸及房屋局就近日有關香港航空董事會變動及其財政狀況作出回應，稱已收到香港航空董事會變動書面通報。根據觀察，該公司日常營運和服務在董事會人事變動後至今，並無出現異常情況。



與此同時，民航處認為，香港航空到目前為止在航空安全方面運作正常，會繼續透過既定機制，確保該公司按照法例及要求條件下營運。



至於有關香港航空的財政狀況，當局知悉空運牌照局已作出跟進，並根據法例要求香港航空交代情況。空運牌照局會繼續留意事件發展及採取適當跟進行動。



另外，香港航空發表聲明指，作為私營公司，香港航空不會公開披露其財務業績，亦不會評論市場傳言或媒體猜測；而最近香港航空董事會的變動對其業務或營運沒有造成影響。該公司並指，本月21日至31日的假期高峰期間，公司預計營運近1,200航班，運載近25萬人次。

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