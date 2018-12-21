有圖！美債息預示經濟快衰退？過憂吧

外國傳媒報道，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，市場實在誇大了債息曲線預示經濟恐步入衰退的機會。根據往績，目前情況會引發衰退的機會不足兩成。



他以3個月期的短期債息與10年期作比較，目前兩者債息差距約0.37厘，未見「倒掛」迹象，即3個月債息未高於10年債息。一旦出現「倒掛」，就會被市場人士認為經濟衰退近了。



不過，從本文附上的圖可以看到，現時美國經濟衰退的機會不足兩成。值得留意的是，自1860年以來，美國平均有30%時間是衰退，換言之，任何時候美國都有30%機會陷入衰退。簡而言之，若以債息來觀察經濟衰退機會，目前較任何時間的30%機會更低。



結論是：現時不用過憂吧！

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