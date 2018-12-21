美國政府關門機會大降　道期倒升37點

美國總統特朗普呼籲參議院在邊境牆議案上啟用「核選項」，即容許參議院只需過半數的51票，便可以通過法案。



消息令市場認為政府關門的機會大降，目前道指期貨倒升37點。



【20:50】美國總統特朗普最新在其社交媒體帳戶Twitter留言，警告若民主黨人否決建造邊境牆，政府可能會關門很長時間。如果民主黨人不投票支持邊境牆，政府今天(周五)就會關閉。其言論令道指期貨一度跌幅擴大，目前跌80點。



據悉，美國眾議院於周四(12月20日)，以217票對185票，通過了57億美元臨時預算法案，包括美墨邊境圍牆經費，目前需要參議院通過。雖然後者之前也通過了臨時預算法案，但沒有包括築牆經費。



由於目前民主、共和兩黨在參議院的比例為47比51，而通過法案需要60名同意票，因此民主黨人會否支持成為關鍵。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/